Scuola, tra errori e ricorsi è caos supplenze

“Esprimiamo insoddisfazione e disappunto in seguito all’incontro che si è tenuto il 14 settembre tra l’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento e le organizzazioni sindacali provinciali del settore Scuola. Abbiamo richiesto detto incontro urgente per segnalare all’Amministrazione le criticità rilevate in relazione alle operazioni di mobilità annuale del personale Docente e Ata di ruolo nonché alla prima fase di nomine da GPS con la conseguente mole di ricorsi che ne sono derivati”. I rilievi critici lanciati da Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola, Snals e Gilda rispetto ai problemi per l’assegnazione delle supplenze: molti gli errori rilevati e molti i ricorsi da parte di persone che si ritengono danneggiate.

