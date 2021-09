Il Sannio e Benevento non rappresentano (ed è chiaro da tempo) un’isola felice e la pressione della criminalità organizzata appare – in linea con quanto accade in Campania e in tutta Italia – crescente anche a causa della pandemia e della crisi economico sociale che ha reso più fragile la ‘società civile’ e l’imprenditoria, con l’incremento del fenomeno dell’usura e quello delle infiltrazioni dei clan nell’economia legale territoriale sannita. E’ quanto emerge nel report della Dia (sigla che sta per Direzione Investigativa Antimafia) sotto forma di relazione semestrale al Parlamento.

