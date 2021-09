Difficile non pensare ad Alberto Paleari quando al Vigorito si affrontano Benevento e Cittadella. Tappe fondamentali del suo percorso, presente e passato del numero uno giallorosso in Serie B: in mezzo, una parentesi d’autore con il Genoa in massima serie prima di rituffarsi da protagonista tra i cadetti. Con la maglia dei veneti, il classe ’92 di Giussano ha toccato la tripla cifra in termini di presenze, festeggiando l’esordio in B a 25 anni al Tombolato, lo stadio che diventerà casa sua per quattro campionati.

