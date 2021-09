Presta (Città aperta) denuncia tentativo di aggressione durante un comizio

Il candidato di Città Aperta Felice Presta denuncia una tentata aggressione nei suoi confronti: “Sabato 18 settembre in occasione del presidio politico del mio Candidato Sindaco al quartiere Pacevecchia – precisamente in via Iovine – ho ricevuto da un individuo, ben noto sui social, delle pesanti minacce e volgari aggressioni verbali e fisiche volte a limitare la mia libertà e come candidato e come giornalista, nonché ad offendere la mia dignità come uomo”.

