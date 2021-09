Partono oggi i lavori promossi da Comune di Benevento e Gesesa per estendere la rete dell’acquedotto pubblico nelle contrade della città fin qui non servite. Il primo intervento riguarderà i lavori di estensione della rete idrica alla via Latina in contrada Santa Clementina.

