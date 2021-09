Fiducia nel futuro e ritrovato ottimismo: i sentimenti prevalenti ieri mattina presso le scuole di ogni ordine e grado della città e in particolare presso le scuole infanzia, primarie e medie, quelle in cui c’è la gioia albare della fanciullezza e in cui finalmente tramite sguardi e saluti, si è ritrovato un clima di speranza in un anno scolastico sereno e non caratterizzato da nuove interruzioni traumatiche, sulla scia di una situazione pandemica che appare sotto controllo anche e soprattutto grazie alla campagna vaccinale che indirettamente protegge anche gli under 12 che non possono immunizzarsi.

