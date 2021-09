C’è Viviani al centro del Benevento: subito a lavoro per mettersi al passo con i nuovi compagni

Firma e primo allenamento in giallorosso per Mattia Viviani. Dopo aver siglato il contratto che lo legherà al Benevento per le prossime tre stagioni, il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Brescia si è subito messo a disposizione di Fabio Caserta che, a questo punto, potrebbe decidere di inserirlo nella lista dei convocati per la trasferta di sabato ad Ascoli. Anche se ciò dovesse accadere, Viviani avrebbe comunque poche possibilità di scendere in campo, visto che deve necessariamente mettersi a lavoro per recuperare una condizione fisica accettabile e mettersi al passo dei nuovi compagni di squadra. L’ex Chievo, infatti, ha svolto il ritiro estivo con i gialloblù, ma poi, una volta che la Figc ha ratificato l’esclusione dei clivensi dal mondo professionistico, non ha potuto fare altro che continuare ad allenarsi da solo con un preparatore di fiducia, in attesa di trovare sistemazione.

