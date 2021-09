Referto statistico ancora una volta positivo per il Sannio nel suo complesso per la raccolta differenziata dei rifiuti: quanto emerso nel report Bes di Istat, ad asseverare in modo definitivo dati già disponibili in maniera ‘grezza’, ma dall’Istituto Nazionale di Statistica refertati in modo comparativo su scala nazionale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia