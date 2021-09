Sta per avvicinarsi la realizzazione di due campi da Paddle, per un investimento complessivo di 570mila euro, sulla superficie a cielo aperto del Parcheggio seminterrato di via La Pietà. Un progetto già deliberato in linea di programma nei mesi scorsi con apposito atto di Giunta e poi approvato come esecutivo dal settore Lavori pubblici del Comune di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia