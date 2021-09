Per il Partito democratico il caso è chiuso o non si è mai aperto. Zollo Zagarese, candidata tra quelle non certo di secondo piano, della lista del Partito democratico è stata oggetto di un esposto elettorale del movimento Meglio Noi per un ritardo nella presentazione della domanda d’aspettativa obbligatoria per chi, come lei, è una dipendente comunale in servizio.

