Scuole, graduatorie per supplenti: si accelera. Intanto, stabilizzati sette ex Lsu

In tutti gli istituti i primi collegi docenti del nuovo anno didattico, ancora a distanza, finalizzati a mettere a punto le modalità e i protocolli del rientro nelle aule ormai imminente per il 15 settembre E’ stata approvata la graduatoria di merito definitiva della procedura selettiva per la stabilizzazione di ex Lsu lavoratori appalti nelle scuole per la provincia di Benevento, da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, guidato dal dirigente Vito Alfonso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia