Finito il tempo dei nuovi arrivi e degli addii, in casa Benevento i riflettori cambiano obiettivo. Al centro dei progetti giallorossi ora c’è spazio per i soliti sospetti, le certezze di una rosa che cercava ossigeno sul mercato e ora colleziona fiducia in vista del futuro. Fabio Caserta ha la sua Strega per la Serie B: l’allenatore ex Perugia ha visto reparti rivoluzionarsi, valigie disfatte solo l’ultimo giorno ma anche percezioni e orizzonti che lo avvicinano alla Serie B tra l’ottimismo e la necessità di non farsi vincere dalla pressione.

