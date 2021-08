Buio pesto in galleria. E, se non bastasse, qualche testa gloriosa adopera la stessa pure come sversatoio di immondizia. E’ una situazione limite quella che si registra nella galleria, l’unica, che si sviluppa lungo la Fondovalle Isclero e, in particolare, lungo la tratta di essa compresa tra le Tre Masserie di Moiano e la rotonda dell’Appia.

