Andare a giocarsela a viso aperto anche al cospetto di quella che da più parti viene considerata la grande favorita alla promozione in Serie A. Nonostante domenica sera il suo Benevento andrà a far visita al Parma di Buffon e di un ex dal dente avvelenato come Schiattarella, Fabio Caserta non ha intenzione di cambiare di una virgola idee e progetti, men che meno in questa fase in cui c’è bisogno di definire l’identità del gruppo.

