Monito del Comitato Genitori Scuola in presenza con i genitori del consesso che si sono detti “pronti a diffidare immediatamente De Luca e Mastella se non garantiranno la fruizione scolastica come nel resto d’Italia”. Il Comitato Genitori per la scuola Benevento, membro della Rete Nazionale Scuole in Presenza, “dopo le recenti e gravissime dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e dal primo cittadino sannita, Clemente Mastella”, ha inteso comunicare “la prossima formale diffida degli amministratori locali lì ove non fossero pubblicamente ritrattate le dichiarazioni allarmistiche sulla possibilità di una scuola in presenza solo per gli studenti vaccinati”.

