Tre cessioni perfezionate nel giro di pochi giorni, ma il lavoro sul fronte delle uscite non è certamente finito in casa Benevento. Il primo a salutare è stato Luca Caldirola, ceduto a titolo definitivo al Monza per una cifra di poco inferiore ai 900mila euro. Poi è stato il turno di Bryan Dabo che ieri ha messo la firma su un contratto di quattro anni con il Rizespor: pagato 500mila euro meno di un anno fa, il Benevento non incassa nulla dalla cessione del centrocampista burkinabé, ma può esultare comunque per aver risparmiato il suo sontuoso ingaggio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia