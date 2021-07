La scorsa settimana doveva essere quella della formalizzazione dell’acquisto di Edoardo Masciangelo dal Pescara, ma nella trattativa per il terzino scuola Roma si è registrata una brusca frenata che ha finito inevitabilmente per allungare i tempi, non per far saltare un affare che si avvia ad essere finalmente concluso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia