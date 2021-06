La denuncia choc di Giuliana Danzè, mostra il volto tumefatto dopo esser stata picchiata dal compagno: “L’amore non è violenza”

Drammatica e al tempo stesso coraggiosa la denuncia della cantante sannita Giuliana Danzè (assurta a celebrità nazionale dopo le doti canore messe in mostra in programmi di culto come ‘Ti lascio una canzone’, ‘The voice of Italy’ e ‘All togheter now’). Ha denunciato – con prove evidenti, mostrando sue foto ritraenti il volto gonfio e un occhio tumefatto oltre che lividi ed ecchimosi – di essere stata picchiata da chi avrebbe dovuto soltanto amarla e rispettarla.

