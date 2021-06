Martedì prossimo, 29 giugno, si deciderà per la vendita all’asta della struttura comunale di Piano Cappelle. L’immobile, adibito a luogo per i Campi Scuola, allo stato attuale versa in abbandono ed è completamente in disuso e chiuso.

