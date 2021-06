Sono ore decisive per i verdetti definitivi nel centrodestra campano sulle elezioni amministrative d’inizio ottobre. E’ in agenda per oggi un vertice cruciale tra i capi dei tre partiti regionali: Valentino Grant (Lega), Domenico De Siano e Fulvio Martusciello (per Forza Italia) e Antonio Iannone (Fratelli d’Italia). Data per acquisita la convergenza su Catello Maresca a Napoli, restano da chiudere tre caselle: Caserta, Salerno e naturalmente Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia