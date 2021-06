Si sta alzando a ritmo lento l’asticella della campagna vaccinale in terra sannita condizionata inevitabilmente dal divieto sui preparati a vettore virale per gli under 60. Il target di somministrazioni ieri è salito a 251.464 e la progressione, con rete hub ferma in diversi siti, a mille dosi al giorno circa. Da oggi dovrebbe cambiare la musica grazie alla consegna di preparati Pfizer Biontech e Moderna, in totale circa 16mila (anche se dell’aumento promesso dal Commissariato nazionale per il momento non vi è traccia).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia