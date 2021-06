Non la solita folla vociante fin dalle 7,30 del mattino come accadeva fino al 2019, con la classica ‘cartolina’ da piazza Risorgimento, sede di tre istituti superiori in città. Nessuna folla anche in via Calandra nei pressi del “Guacci”, che in genere offriva un colpo d’occhio rilevante visto l’alto numero di iscritti, o in viale San Lorenzo nei pressi del “Bosco Lucarelli” o a via Santa Colomba con due istituti di notevoli dimensioni come “Rummo” e “Le Streghe”. Assembramenti chiassosi e allegri, nonostante l’ansia per l’Esame di Stato, sono un ricordo del passato.

