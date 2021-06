Riapertura al pubblico dei giardini di Villa dei Papi ieri pomeriggio in una cerimonia che ha visto l’intervento del Sindaco Clemente Mastella e del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, con i due Enti che hanno collaborato per affrontare i costi relativi al ripristino della praticabilità dei giardini della splendida e storica dimora a Pacevecchia in via Giovanni Perlingieri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia