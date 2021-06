Recentemente la legge ha modificato il ruolo del gestore delle strutture ricettive, non più qualificabile come agente contabile, bensì come sostituto o responsabile di imposta, suscettibile di sanzioni per omesso pagamento dell’imposta di soggiorno. A seguito di questo, con delibera Commissariale nel 2020, era stata decisa la sospensione del Regolamento Comunale sull’Imposta di soggiorno, in attesa di approvare un nuovo regolamento comunale aggiornato con le nuove disposizioni normative in materia.

