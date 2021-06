Accusato di abusi sessuali un barista 55enne, Giuseppe Colangelo, residente in provincia ma titolare di un esercizio commerciale in città. Lì dove si sarebbe verificato il fatto: l’uomo avrebbe costretto una dipendente di soli 20 anni, impiegata in nero, a subire atti sessuali in un ambiente interno dell’esercizio commerciale, situato nel centro cittadino.

