Strada Pantano-Cellarulo, sì a un complesso intervento di riqualificazione

Approvato in sede tecnica con apposita determina del settore Lavori Pubblici il progetto esecutivo per i lavori di riattazione della strada extraurbana che dalla località Pantano conduce alla contrada Sciabacca e alla Contrada Cellarulo: il tutto ad attuare atto di indirizzo politico in Giunta, risalente ad alcuni giorni fa. La strada è di particolare importanza per i residenti in quanto collega le contrade tra loro ed al centro cittadino. Una viabilità ammalorata da tempo e in particolare dopo l’evento alluvionale dell’ottobre 2015.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia