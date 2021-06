Due rom del napoletano sono state beccate a rubare in due locali commerciali di San Giorgio del Sannio e per questo arrestate a ristrette ai domiciliari. L’episodio risale a lunedì sera, quando i carabinieri della stazione di San Giorgio del Sannio intervengono nel punto vendita del franchising ‘Acqua e sapone’ in via Moro, a due passi dalla caserma.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia