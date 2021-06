Domani, 3 giugno, si metterà in moto l’hub vaccinale allestito a San Giorgio del Sannio. Avevamo già anticipato l’attivazione di una sede gestita dall’Asl Benevento nell’auditorium ‘Al Cilindro nero’ e ieri è arrivata la notizia che per la giornata d’esordio sarà organizzato un open day: 500 dosi Pfizer destinate a residenti e non dai 18 ai 59 anni, previa come al solito l’iscrizione alla piattaforma regionale.

