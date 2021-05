Il made in Italy e la sua tutela, la battaglia contro i falsi, il no secco a progetti come il Nutriscore che bollerebbe con il semaforo rosso eccellenze italiane. La Lega in tutt’Italia ieri ha organizzato banchetti su uno dei suoi temi di bandiera.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia