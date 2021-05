L’accordo sembra ormai sfumato, e lo scenario della corsa a tre resta solido. A San Giorgio del Sannio continuano gli incontri e il sondaggio di nomi per le candidature in vista delle amministrative d’autunno. I riflettori per diverse settimane sono rimasti fissi sul tavolo aperto da esponenti di maggioranza con il segretario del circolo Pd Marcello Barrasso. Un confronto in realtà mai decollato dopo le prime battute, soprattutto per via delle resistenza incontrate su quello che era il fronte dell’ex sindaco Ricci.

