Ancora una protesta dei sindacati della casa e in primo luogo del Sunia contro il rincaro dei canoni locazione per gli assegnatari di alloggi edilizia residenziale pubblica, con rincari paventati in alcuni casi anche nella misura del duecento per cento, oltre che su tutte le questioni aperte per il diritto alla casa in Campania e in particolare anche nel Sannio, tra “programmi costruzione nuovi insediamenti fermi”, e “manutenzione del patrimonio Erp”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia