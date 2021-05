Calvi – Scuola, progetto per un nuovo plesso

L’amministrazione comunale di Calvi vuole un nuovo polo scolastico per l’infanzia. E’ quanto emerge da una delibera adottata dalla Giunta comunale il 15 maggio. La chance è legata al decreto pubblicato il 18 marzo dalla presidenza del Consiglio dei ministri, che d’intesa con Viminale, Mef, Ministero per le Pari opportunità e il dicastero per l’Istruzione ha messo a disposizione fondi per “opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuola dell’infanzia”.

