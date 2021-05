Dopo il via libera ad Apice -ne abbiamo parlato a inizio marzo – anche a San Giorgio del Sannio spunta un progetto per la realizzazione di un campo da padel, sport assai in voga che si gioca in una sorta di campo da tennis circondato da pareti in plexiglass.

