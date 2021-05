In gran parte concentrata nei primi tre giorni della settimana in corso, ma comunque in prosecuzione anche oggi e nei prossimi la somministrazione seconda dose ai prof di vaccino ‘Vaxzevria’ di AstraZeneca. Ieri al Liceo classico “Pietro Giannone” di nuovo didattica a distanza per tutti, disposta dal preside Luigi Mottola per l’impossibilità di garantire, visto il numero altissimo di prof impegnati per vaccinarsi, le lezioni in presenza.

