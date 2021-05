“Il coprifuoco alle 23 e il progressivo attenuarsi dei protocolli, e soprattutto il ritorno servizio ai tavoli interni, rappresentano un sollievo per il comparto e un primo parziale ritorno ad una situazione vicina alla normalità, con maggiori margini operativi, ma per il ritorno alla vera normalità soprattutto per i ricevimenti e i in particolare per i matrimoni non è ancora vicino”. L’analisi del referente campano e sannita del Mio, movimento italiano delle imprese dell’ospitalità, Mario Carfora riguardo il nuovo step verso la normalità partito ieri.

