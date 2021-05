Una sconfitta che non suona come una condanna. Serve un miracolo, ma il Benevento può ancora alimentare la speranza di conservare in qualche modo la categoria. Di alternative non ne ha la formazione giallorossa: deve vincere contro Crotone e Torino e poi sperare in qualche risultato favorevole che possa rimetterla in corsa lungo la strada che porta alla salvezza. Inzaghi non perde la fiducia, nonostante il sesto ko nelle ultime sette partite e i punti da recuperare che restano quattro ma con una giornata in meno.

