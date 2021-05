Servirà un miracolo per tenere in corsa il Benevento nel finale thrilling di Serie A. Nessuna impresa a Bergamo contro l’Atalanta, ma ad alleviare il ko dei giallorossi sono i risultati di Spezia e Torino che permettono alla Strega di aggrapparsi ancora alla matematica. Contro la fantasia dei nerazzurri in formato Champions la resistenza della banda Inzaghi dura poco e viene scalfita dalla solita creatività di Muriel, trascinatore di una squadra che non smette di illuminare. Gli spunti per non mollare arrivano da Genova e Torino, anche se ora i minuti a disposizione per provare a conquistare gli ultimi punti di una zona rossa infinita sembrano sbriciolarsi.

