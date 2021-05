Una furia. Oreste Vigorito decide di intervenire a caldo, evitando di far passare temp o per provare a riflettere e metabolizzare la delusione di una sconfitta amara che rischia di condannare il Benevento alla retrocessione. Lo fa con una presa di posizione dura, al fine di manifestare con la sua voce più alta tutta la propria rabbia per quell’episodio che ha segnato una partita determinante per il futuro della formazione giallorossa. Non le manda a dire il patron del club di via Santa Colomba, usa parole taglienti e mette nel mirino soprattutto Paolo Silvio Mazzoleni che ieri svolgeva le funzioni di addetto al Var.

