Postpartita incandescente al Vigorito dopo il risultato, tragico, affidato al campo. Il Cagliari soffre ma esulta, la Strega si dispera e vede la salvezza allontanarsi in maniera inesorabile. Un briciolo di speranze per tener viva la corsa ormai disperata dei giallorossi dopo una gara in cui è successo di tutto. Il ko lampo di Lykogiannis, il pari freddissimo di Lapadula e le occasioni al vento di una Strega schiacciata da Pavoletti. Il pomeriggio nel Sannio però si infiamma a cinque dal novantesimo, quando Viola va giù in area sul contatto di Asamoah.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia