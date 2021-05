La storica sagra del carciofo di Pietrelcina giunta alla quarantatreesima edizione anche quest’anno non ci sarà. Come avvenuto per l’anno 2020 causa il Covid-19 e le misure restrittive del governo non sarà possibile la manifestazione che ha sempre richiamato tanti visitatori e amanti del prelibato prodotto locale

