Di spazio per i rimpianti ce n’è, nonostante il Benevento abbia fatto poco nel secondo tempo per provare a vincere la partita. Nella prima frazione, però, la formazione giallorossa ha attaccato con pericolosità, è andata a segno con puntualità, finendo per vanificare tutto con due disattenzione difensive che alla fine sono costate due punti. Inzaghi non può fare a meno di sottolineare proprio questo aspetto, ossia il fatto di aver conservato per troppo poco tempo il vantaggio, sia dopo il rigore trasformato da Viola che dopo la rete realizzata da Lapadula.

