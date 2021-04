La classifica si muove a sprazzi, dietro il Cagliari accelera e l’aria in zona salvezza si fa sempre più irrespirabile. Il pari di Marassi non aiuta nessuno: il Genoa non può distrarsi, il Benevento invece ha un disperato bisogno di punti. Lo show in Liguria dura pochi giri: dalla trappola del Grifone la Strega guadagna solo un punto e deve rinviare, ancora, uno scatto prezioso per classifica e dettagli psicologici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia