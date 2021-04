Montipò 6: Sul doppio colpo di Pandev può poco, ma il meglio lo dà in respinta, congelando il pari. Strepitosa l’uscita che chiude il campo aperto del Genoa, inghiottito con istinto e talento nelle storie più calde.

Depaoli 5,5: Un mix di sfortuna e inesperienza mentre il macedone fa 100 in A. In corsia Zappacosta è inesauribile e il fiato per contenerlo evapora presto, in un primo tempo di rincorsa senza poter cambiar passo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia