Sembrava destinato al rientro tra i titolari per una gara delicatissima in chiave salvezza. Una carta preziosa considerando l’assenza pesante di Alessandro Tuia per dare solidità e compattezza alla difesa a tre che ha costruito le ultime certezze del Benevento. Invece per Luca Caldirola arriverà un’altra esclusione: non ci sarà il centrale ex Werder Brema nel pacchetto difensivo costruito da Filippo Inzaghi per provare a rallentare la Lazio e annusare l’idea di un’impresa all’Olimpico.

