La sensazione di aver accarezzato una grande impresa può alleviare il dolore, ma certamente non cancella i fotogrammi di una gara ricca di emozioni che il Benevento ha saputo interpretare bene solo in parte. All’Olimpico viene fuori un risultato pronosticabile e pronosticato: vince la Lazio (5-3 il finale), si rammarica la Strega che ancora una volta deve prendersela solo con se stessa per aver regalato un tempo agli avversari e per aver provato a rimediare quando le cose erano ormai compromesse. Quarantacinque minuti sono bastati per mettere in salita la partita e per spianare la strada del successo alla formazione di Simone Inzaghi, che ha centrato la quinta vittoria di fila e ridotto le distanze dalla zona Champions. Il Benevento, invece, ha rimediato la quinta sconfitta nelle ultime otto partite e soprattutto si è riavvicinata pericolosamente alla zona rossa: agganciato dal Torino al quartultimo posto e con un vantaggio sul terzultimo che si è ridotto a cinque lunghezze, dopo la clamorosa rimonta del Cagliari contro il Parma.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani – Acquista qui la tua copia