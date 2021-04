Domani appuntamento con la ripresa della didattica in presenza per scuole infanzia, primarie e prime classi delle scuole medie, mentre le classi seconde e terze delle medie e tutte quelle delle superiori proseguiranno con la didattica a distanza almeno fino al prossimo 18 aprile in permanenza del dispositivo zona rossa. Salvo possibile, ma quasi da escludere, sorprese dell’ultima ora questo lo scenario per domani mattina.

