Si presentò in una farmacia di Moiano e, arma in pugno, minacciò la titolare portando via i soldi che erano contenuti in cassa. A distanza di sette anni da quell’episodio, l’autore del raid è stato riconosciuto come integralmente incapace di intendere e di volere ad esito di perizia psichiatrica condotta dal dottore Teofilo Golia.

