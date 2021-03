Il Benevento si è definitivamente messo alle spalle lo storico successo di Torino. Già da qualche giorno, i riflettori sono puntati su un Parma che sabato sarà all’ultima chiamata della stagione. La formazione di D’Aversa sta tentando in tutti i modi di rimettersi sulla retta via, ma finora l’ha fatto con scarsi risultati. Sabato avrà l’ultima chance per provare a rientrare in corsa, ma dovrà fare i conti con una Strega intenzionata a dare il colpo di grazia ai gialloblù per eliminare così una concorrente pericolosa per la permanenza in Serie A.

