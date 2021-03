Cresce la preoccupazione in casa Benevento per le notizie provenienti dalla Polonia di Kamil Glik, che questa sera alle 20.45 dovrà sfidare l’Inghilterra in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il difensore giallorosso, vista l’indisponibilità di Lewandowski, scenderà in campo da capitano nella suggestiva cornice di Wembley, il tempio del calcio inglese.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia