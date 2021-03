Di fronte alla prospettiva della possibile riapertura dal prossimo 6 aprile delle scuole alla didattica in presenza preannunciata dal presidente del Consiglio Mario Draghi anche per gli istituti in zona rossa, per scuole infanzia, primarie e classi prime medie, resta la spaccatura ormai cronicizzatasi con aspri scontri e il formarsi di gruppi social tra famiglie no Dad (sigla che sta per didattica a distanza) e famiglie favorevoli alla medesima Dad per limitare i fattori rischio.

